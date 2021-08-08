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Gündem
Haber Giriş: 08.08.2021 - 19:17 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin aileleri başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin aileleri başsağlığı mesajı

Balıkesir’deki trafik kazası başta olmak üzere son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Balıkesir’deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı

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