Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin aileleri başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Balıkesir’deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı

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