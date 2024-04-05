Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topkapı Sarayı’na ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Kısıklı’daki konutundan çıkarak Ayasofya Camii'ne geldi. Burada namaz kılan Erdoğan, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayarak "Leyle- Kadrinizi tebrik ediyorum. Rabbim gönüllerinizi bir beraber kılsın. Ne yazık ki Gazze'de artık neredeyse 700 bine ulaşıyor kardeşlerimiz orada İsrail'in zulmü altında. Rabbim bu kardeşlerimizi zulümden inşallah Leyle-i Kadr'deki dualar hürmetine kurtarsın. Bizler şu anda elimizden gelen her türlü desteği yardımı gönderiyoruz sonuna kadar devam edeceğiz. Sizlerin duaları çok çok önemli. Aramızdaki birlik beraberlik çok çok önemli. Ayrılığa düşmeyeceğiz. Bir olacağız beraber olacağız" dedi.

Ardından Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesini ziyaret eden Erdoğan, Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından 8 yılda yazılan 10 ciltten oluşan ‘İstanbul Mushafı’nı hediye etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırka-i Şerif ziyaretinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı ziyareti çıkışında basın mensuplarına kandil simidi ikram etti.