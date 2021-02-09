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GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigarayı bırakın' çağrısı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 22:40 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigarayı bırakın' çağrısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla "sigarayı bırakın" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, son bir yılda sigara ve tütün bağımlılığının dünya üzerindeki tüm Kovid-19 kayıplarının, trafik kazalarının, cinayetlerin, savaş ve çatışmaların toplamından daha çok can aldığına dair verilerin yer aldığı bir video paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım." ifadelerini kullandı.

Sigara karşıtlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de birçok kez sigara içenlere bırakmaları çağrısında bulunmuştu.

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