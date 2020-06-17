DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de görev sırasında şehit olan polis memuru Fatih Kara'nın ailesine başsağlığı diledi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Haziran'da rutin trafik denetim görevini yaparken sivil aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Kara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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