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DHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 17:24,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de görev sırasında şehit olan polis memuru Fatih Kara'nın ailesine başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Haziran'da rutin trafik denetim görevini yaparken sivil aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Kara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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