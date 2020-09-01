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AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 18:09 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Bölgesi'nde görevden döndüğü askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan, ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Erbil'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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