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AA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 16:13 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit jandarmalar Çetin Ak ve Tarık İnce'nin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Dağı'nda yapılan operasyonda teröristlere ait mühimmatın imha edilmesi esnasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Erbaş Çetin Ak ve Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde görevine giderken meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.

 

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