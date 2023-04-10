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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi paylaşımı: Yerlilik oranımız yüzde 20’den yüzde 80’e yükseldi

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#Savunma Sanayi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğandan savunma sanayi paylaşımı: Yerlilik oranımız yüzde 20’den yüzde 80’e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 23:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından savunma sanayiyle ilgili verileri paylaştı. Savunma sanayiinde AR-GE'ye ayrılan bütçenin yıllık 49 milyon dolardan 1,5 milyar dolara çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerlilik oranımız yüzde 20'den yüzde 80'e yükseldi" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kişisel Twitter hesabından savunma sanayiinin gelişimine dair bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımı şöyle:

Savunma sanayimizin güçlenen Türkiye’nin yükselen yıldızı haline gelmesi öyle kolay olmadı. 

Mayıs 2004’te yaptığımız Savunma Sanayi İcra Komitesinde aldığımız kararlarla dış alım yerine yerli ve millî projeler dönemini başlattık.

Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik.

62 olan savunma sanayi projesi sayısını 750’ye, 56 olan savunma sanayi firması sayısını 2 bin 700’e ulaştırdık.

5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri, bugün 60 milyar doları aşıyor.

Savunma sanayinde AR-GE’ye ayrılan bütçe yıllık 49 milyon dolardan 1,5 milyar doların üzerine çıktı. 

Sektörün ihracatı, 248 milyon dolardan 2022 yılı itibarıyla 4 milyar 400 milyon dolarlık rekor seviyeye geldi.

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Yerlilik oranımız %20’den %80’e yükseldi.

Şimdi de ihale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz.

Geldiğimiz seviye elbette önemlidir ama hâlâ ülkemize karşı sergilenen gizli-açık ambargoları aşmak için yapmamız gereken pek çok iş var.

Ülkemizin menfaatlerini uluslararası alanlarda korumak ve geliştirmek için Savunma Sanayi projelerinin sayılarını arttırarak sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılı’nın inşasını, savunma sanayimizin önümüze açtığı güvenli yoldan ilerleyerek gerçekleştireceğiz.

 

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#Savunma Sanayi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Paylaşım

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