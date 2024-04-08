Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prabowo Subianto'ya tebrik telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Seçim zaferinden ötürü Subianto’yu tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de Türkiye-Endonezya arasındaki köklü ilişkilerin daha da gelişeceğine; iki ülkenin savunma sanayii, askeri, ticari, finansal temaslar başta olmak üzere her alanda iş birliklerinin karşılıklı güven ve ülkelerin menfaatleri çerçevesinde ilerletileceğine dair beklentisini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davası ve İslam alemini ilgilendiren tüm konularda Endonezya ile güç birliğine devam etmenin önemli olduğunu, iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısının en uygun zamanda yapılması gerektiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Subianto’nun Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prabowo Subianto 'yu Savunma Bakanı'yken 5 sene önce Ankara'da kabul etmişti...

ERDOĞAN, ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI WİDODO İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ülkede gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin Endonezya halkı için hayırlara vesile olması dileğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo’yla iki ülke ilişkilerinin seyri konusunda yakalanan ivmenin halefi Subianto’yla da sürmesini beklediğini belirtti. Erdoğan, Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalarla mücadele konusunda gayretlerin artırılması gerektiğini de söyledi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo’nun Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

