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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan paskalya mesajı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Paskalya#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Paskalya Bayramı" kutlamalarına ilişkin mesaj yayınladı. Erdoğan, "Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olduğumuz Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Paskalya Bayramı" nedeniyle yayınladığı mesajda, "Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı tebrik ediyorum. Herkesin kendi inancını, kültürünü ve geleneğini özgürce yaşayabildiği ülkemiz, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla birbirine kenetlenen milletimiz, tüm dünya için emsalsiz örnekliğini sürdürmektedir. Geçmişten bugüne milletimizin her bir ferdinin muazzam katkılarıyla zenginleşen köklü bir medeniyetin mensupları olarak hep birlikte barış ve huzur içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olduğumuz Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Paskalya#AK Parti

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