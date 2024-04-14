Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa’ya ‘Gazze’ mektubu

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“Saygıdeğer Papa Hazretleri, Diyanet İşleri Başkanımızı kabulünüz vesilesiyle, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Tarihsel derinliğe sahip Türkiye-Vatikan ilişkilerinin giderek ivme kazanmasından memnuniyet duyuyorum. Türkiye, insani diplomasi şiarıyla Kırım’ın yasadışı ilhakının gerçekleştiği 2014 yılından bu yana Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklerken, Filistinli masum sivillerin yaşam hakkının ve haklı davasının savunulmasında da en ön sıralarda yer almış, almaya da devam etmektedir. Türkiye, 7 Ekim 2023 tarihinden beri gönderdiği 45 bin tona yakın insani malzemeyle Gazze’ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke konumuna gelmiştir. Aralarında Hıristiyanların da bulunduğu, 450 refakatçinin eşliğinde 429 Gazzeli hasta ve yaralının tedavisi de ülkemizde sürdürülmektedir.

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ÖLDÜRMEK TÜM DİNLERDE HARAM

Öldürmenin tüm semavi dinlerce haram kılındığı bilincine sahip olan insanlık, Gazze’de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemelidir. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, camiler, kiliselerin bilerek bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Ortadoğu’da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulması ve uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini alması şarttır.

3. YILINA GİREN UKRAYNA SAVAŞI...

İnsani yardımların ulaştırılamaması nedeniyle açlıktan ölümlerin baş gösterdiği Gazze’de mübarek ramazan ayında dahi ayrım gözetmeksizin devam eden İsrail saldırıları ve üçüncü yılına giren Ukrayna Savaşı’nın küresel etkileri başta olmak üzere, karşı karşıya bulunduğumuz meydan okumalar, uluslararası toplumun işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket etmesini gerekli kılmaktadır. Dünya çapında yayılan İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi son dönemde toplumlararası barış ve istikrarı tehdit eden eğilimler de akılda bulundurulduğunda dünyamız, kapsayıcı ve akılcı siyasete, her koşulda bütün taraflarla diyalog kurabilen aktörlere, tarihte hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır. Bu anlayış çerçevesinde, ortak insani değerlerimiz ve dünya barışına hizmet etme gayemiz temelinde, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı anlayış kültürünü yaygınlaştırmak üzere, Vatikan’la diyalog ve işbirliğimizi daha da geliştirmekte kararlıyız. Bu vesileyle, milletim ve şahsım adına sağlık ve esenlik temennilerimi tekrarlıyorum.”

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MEKTUBU ERBAŞ VERDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, diyanet hizmetlerini daha yakından sağlamak için kurulan Türkiye Diyanet Vakfı’nın Genel Kurulu’nu yapmak üzere gittiği İtalya’da Papa Fransuva ile de görüştü. Dün sabah Vatikan’da gerçekleştirilen görüşmeye Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş da katıldı. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin faydalı olduğunu dile getiren Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunu da Papa’ya sundu.

PAPA’DAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Buluşma sonrası Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği’nde Türk gazetecilere açıklama yapan Erbaş, görüşmenin ana merkezini İsrail’in Filistin’de işlediği cinayet, katliam ve insanlık suçlarının oluşturduğunu anlattı ve şunları söyledi: "Papa Fransuva, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya barışı için gücü olan ve çok çalışan az sayıda liderden birisi olduğunu vurguladı. Bu sebeple şahsen kendisine selamlarımızı iletmemizi istedi ve ‘Yaptıkları için çok teşekkür ediyorum’ ifadesini kullandı. İnşallah Gazze’de akan kanın, yapılan zulmün, katliamın, soykırımın son bulması konusunda bütün insanlığın dikkatinin tekrar çekilmesi ve özelikle bir an önce, acilen ateşkesin sağlanması konusunda herkesin seferber olması, her kesimin, her yetkilinin mutlaka bu konuda bir şeyler yapmasını çok önemsiyoruz.” Erbaş, bir soru üzerine, Papa ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında şu an itibarıyla bir görüşme planlanmadığını da belirtti.