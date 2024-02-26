Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kazanırsam AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına prim vermeyin

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yeni kongre merkezimizde gerçekleştirdiğimiz toplantımız hayırlara vesile olsun. Bir yerin şerefi orada şerefi orada bulunanların değeri ile ölçülür. Asıl olan koca binalar yapmak değil, onları sizler gibi arkadaşlarımızla en etkin şekilde kullanmaktır.

Ülkemizin önemli bir seçim öncesi buraya gelişimiz sıradan bir parti programı olmanın ötesinde anlama sahiptir. Biz sadece AK Parti'ye 18. seçimini kazandırmak, Cumhur'u bir kez daha zafere ulaştırmak için çalışmıyoruz. Türkiye'nin ikinci asrının yol haritasını da oluşturuyoruz. İl, ilçe, mahalle, köy teşkilatlarımızla, kadrolarımızla bu şuur içinde çalışmalarımızı yürütmeliyiz.

SANMAYIN Kİ BELEDİYELERİ HİZMET İÇİN İSTİYORLAR

Asıl işlerimiz yeni başlıyor, Türkiye yüzyılı yeni başlıyor. Tek parti faşizminin, darbelerin, koalisyonların, zulümlerin Türkiye'sini bir daha geri gelmemek üzere tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz. Devir Türkiye Yüzyılı devridir. Türkiye Yüzyıl'ının ayak sesleri gümbür gümbür geliyor. Eski Türkiye hevesinde olanların yüreğine her seçimde bir acaba geliyor ama sonuçları alınca yerlerine iniyorlar. İstiyorlar ki önce belediye seçimlerini ele geçirip ardından ülkeyi kaosa sürükleyip merkezi yönetime göz diksinler. Sanmayın ki belediyeleri hizmet için, insanımızın hayatını kolaylaştırmak için istiyorlar. Dertleri belediyeler üzerinden elde edecekleri rantı kirli ittifak ortakları ile yağmalamak.

Haberin Devamı

CHP, TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTILARI İLE İŞ BİRLİĞİNE GİDECEK KADAR ROTASINI KAYBETTİ

Ülkemizdeki muhalefet anlayışı hiç değişmedi. CHP olumlu yönde değişmek yerine terör örgütü mensupları ile iş birliğine gidecek kadar rotasını kaybetmiştir. İstanbul'da bölücü örgütün uzantıları ile el ele yürümekten, onların sembolleri ile ortak miting yapmaktan utanmıyorlar. Neyin karşılığında ulaşıldığını, örgüt uzantılarına ne vaat ettiklerini kimse bilmiyor. CHP içindeki bu tablo bizim sorumluluğumuzu daha da artırmakta. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile belediyelerde de bu köhne siyaset anlayış itibariyle, yörüngesini kaybetmişler partilere şehirlerimizi teslim etmeyeceğiz. Oy verme günü sandığa sahip çıkamazsak kaybederiz. Gönüllere girerek sandıkta o oyu alacağız.

Haberin Devamı

SÜRECİN HER SAFHASINA HAKİM OLMALIYIZ

Vatandaşımızı şehirleri en iyi bizim yöneteceğimize ikna edeceğiz. Aksi takdirde kimse bizim kara kaşımıza kara gözümüze bakıp oy vermez. Sürecin her safhasına hakim olmalıyız. Yoksa kazandıklarımızı sandıkta kaybederiz. Bize verilmiş tek bir oyun zayi edilmesine rıza gösteremeyiz. En küçük bir boşluk bizim lehimize kullanılacaktır. Milleti bu siyaset haramilerine bırakmayacağız.

Medya ve sosyal medya başta olmak üzere modern iletişim yöntemleri önemli ama sahada yoksanız sandıkta esameniz okunmaz. AK Parti girdiği her seçimden birinci çıkmayı hem saha hem sandık hakimiyeti sayesinde kazanmıştır. Birinciliği kimseye kaptırmayacağız.

Haberin Devamı

SİRK CAMBAZLARINA PRİM VERMEYİN

Milleti kandırmaya çalışanlar yine meydanlara çıkmış görünüyor. Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyenin istediği partide siyaset yapma hakkı vardır. Yolunu ayırıp başka partiye gidenlerin yeri artık oradır. Ben seçimi kazanırsam yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına pirim vermeyin. Ben şimdi buradan aday oldum ama seçimden sonra yine AK Parti'ye gideceğim diyen sirk cambazlarına da aldanmayın.

KORSAN SİYASET YAPMAYA KALKANA EYVALLAH ETMEYİZ

Geçmişte AK Parti'de bulunup hangi sebeple olursa olsun başka partiye gidenler için de aynısı geçerlidir. AK Parti şahısların değil bir davanın, bir ülkünün, hizmet uğruna adanmışlığın partisidir. Kim bu kadim davaya hizmet ediyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Korsan siyaset yapmaya kalkana da eyvallah etmeyiz. Partimizde görevler bayrak yarışındaki etaplar gibidir. 3 dönem kuralı başta olmak üzere parti ilkelerini bu sebeple getirdik. Genel başkan olarak tasarruf yetkilerim var o ayrı ama istediğimiz zaman istediğimiz şekilde har vurup harman savurmak yok. Geçmişte görev alanların yeniden göre varmalarının önünde mani bulunmuyor. Geçmişte benzer görev yapan arkadaşlarımıza yeniden sorumluluk tevdi ettiğimiz pek çok örnek var. Türk siyasetine getirdiğimiz en büyük yenilik kendine başka yol çizenlere biz sadece üzülür, yolun açık olsun deriz.

Haberin Devamı

Cumhur İttifakı'nın tarihimizde eşi benzeri yoktur. Sayın Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın kurulmasındaki emeğini bilhassa ifade etmek istiyorum. Cumhur ittifakı olarak ayrı adaylarla seçime gidiyoruz. MHP adaylarının olduğu yerlerde AK Parti teşkilatlarının da aynı azimle çalışacağından şüphe duymuyorum. 31 Mart akşamı coşku ile kutlayacağımız seçim zaferi konusunda sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.