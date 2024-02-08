Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahta'da vatandaşlara seslendi: Talimat vereceğim, istasyon sorununu çözeceğiz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kahta'nın güzel insanları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız için hepinize teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi babalar sözü tutar, ben de bu sözü tutmanın mutluluğu içinde sizlerle bir aradayım. Geçen sene sizlere söz vermiştim. Cumhurbaşkanlığı ve vekil seçimlerini suhuletle atlattıktan sonra Kahta'nın misafiri olacağız demiştik. Nasip bugüneymiş. 14-28 Mayıs seçimlerindeki destekleriniz için şükranlarımı sunuyorum.

Kahta denince akla ne gelir, söz verdi mi sözünü yerine getirir. Yüzde 79 ile bu kardeşine sahip çıkan Kahta ikinci seçimde yüzde 81 ile bizleri bağrına bastı. Siz ne güzel insanlarsınız, bu güzelliğiniz sandıklara vurdu. 31 Mart'ta Kahta bu defa sandıkları patlatacak.

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Bir devlet adamı için milletinin teveccühünden daha büyük şeref payesi olur mu? Allah'ın yardımıyla bugüne kadar emanetinize halel getirmedik. Bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz.

"TALİMAT VERECEĞİM, İSTASYON SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Bir pankart dikkatimi çekti, o da istasyon talebiniz var. İçişleri Bakanıma da söyledim, Ulaştırma Bakanıma da talimat vereceğim ve inşallah bu sorunu halledeceğiz.

Rahmetli anacığımın da şu apartmana pankartını asmışsınız. Annemin emaneti sizlere efendi değil hizmetkardır. İnşallah her zaman söylediğim gibi biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. İlçemizin ayağa kalkması için ne gerekiyorsa onu yapacağız.

Adıyaman, depremden en fazla zarar gören illerimizin başında geliyordu. Kahta da yıkıcı etkiye maruz kaldı. Rabbim deprem şehitlerinin tamamının ruhunu şad mekanlarını cennet eylesin.

"BİZİM EN ÖNCELİKLİ KONUMUZ DEPREM BÖLGESİDİR"

Depremlerde 613 bina yıkıldı Kahta'da. 197 acil yıkılacak bina vardı. İlk günden itibaren depremzedelere ulaşmak için seferber olduk. Belediyelerimizle, resmi kurum ve gönüllülerle el ele vererek sorunları çözmeye gayret ettik. Gecikmeler yaşanmış olabilir ama 6 Şubat'tan beri verilen mücadelenin şahidi sizlersiniz. 14 milyonu etkileyen böylesi afetin altından kalkmanın kolay olmadığını biliyorsunuz. Afet konutlarının teslimini yapmaya başladık. Bugün de Adıyaman'da kura ve anahtar teslim törenlerini gerçekleştiriyoruz. Kahta'da toplam 700 deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Deprem konutlarının teslimine hız kesmeden devam edeceğiz. Bizim derdimiz millet, gayemiz hizmettir. Başkaları hangi gündemlerin kuyruğuna takılırsa takılsın, bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir.

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Ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Birileri deprem bölgesini seçimden seçime hatırlayabilir ama biz böyle basit, küçük hesaplar yapan deprem turistlerinden olmadık, hiçbir zaman olmayacağız.

14-28 Mayıs imtihanını alnımızın akı ile verdik. Şimdi 31 Mart seçimi var. Bunu da başarı ile verip icraata yoğunlaşacağımız 4 seneden fazla süremiz olacak. Rabbim yolumuzu açık etsin. Kahtalı kardeşlerimden 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adaylarımıza güçlü bir destek bekliyorum.