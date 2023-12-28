Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üç günde 59 teröristi gömdük, inlerinde imha ediyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Öncelikle bu sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan 59 vatandaşımızın tedavilerine süratle başlanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülüyor. Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Lütfen hep birlikte daha sorumlu davranalım.

Muhtarlar Toplantısının 53.'sünde sizinle beraberiz. Milletin evine bu gazi mekana hoş geldiniz. Muhtarlarımızı özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla muhtarlarımız da bizi özlemiş. Muhtar hizmet binalarının mahallelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Şehirlerimizi, muhtarlarımızın da aralarında olduğu temsilcilerle bir araya gelmeye önem verdik.

Muhtarlarla bu derece yakın, bu derece ilişki kuran başka cumhurbaşkanı bulamazsınız. Niçin bu kadar yakın irtibat halindeyiz, çünkü muhtar bu ülkenin yönetim piramidinin temelidir. Sırt sırta verinde 85 milyona en iyi şekilde ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bize bu konuda her desteği veriyor muhtarlarımız. Biz de muhtarlarımızı her alanda destekledik. Büyükşehir belediyelerinde muhtarlık işleri dairesi ihdas ettik. Maaş ve diğer özlük haklarını münasip seviyeye getirdik.

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Afet sonrası yapılan yardım dağıtım sistemine de muhtarlarımızı dahil ettik. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Vatandaşlar arasındaki bağın sağlıklı olmasını muhtarlarımız temin ediyor. Muhtarlık kurumunun yeniden ele alınması gerekiyor. Lağvedilmesi ile ilgili önerilere katılmıyoruz. Pek çok vazife üstlenen muhtarlarımız hem şehirde hem kırsalda gerekli. Teknolojideki gelişmelerle muhtarlarımızın işlevlerinin yeniden düzenlenmesi düşünülebilir.

BAKANIMIZA TALİMAT VERİYORUM: MUHTARLIKLARIMIZI YENİDEN YAPILANDIRALIM

Muhtarlarla aramıza kimseyi sokmayacağımızı söyledik. Muhtarlarımız bizim temsilcilerimizdir. Onları kimseye ezdirmeyiz, kimseye istismar ettirmeyiz. İçişleri bakanımıza talimat veriyorum, muhtarlıklarımızın yeniden yapılandırılması için çalışmaları mutlaka gündeme alalım. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın, belediye başkanlarımızın, valilerimizin, bakanlıklarımızın görüşlerini alarak çalışmayı yapalım. Biz buralara muhtar bile olamaz manşetlerini çiğneyerek geldik.

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Bizi namertlere değil, muhtarlarımıza sorun. Milletimize sorun, aklını vicdanını kiraya vermemiş herkese sorun, diyoruz. Size en doğruyu onlar söyleyecek.

ECDADIMIZ CANI İLE İSTİKBALİNİ KORUDU

Türkiye dünyanın en kadim devletlerinden biridir. Bu topraklar insanlığın en gözde en eski yerleşim yerleri olması nedeniyle gözlerin üstünde olduğu bir coğrafyadır. Bin yıldır bayrak dalgalandırmanın elbette bir bedeli var. Ecdadımız canı ile istikbalini korudu.

Türkiye dünyanın en kadim devletlerinden biridir. Bu topraklar insanlığın en gözde en eski yerleşim yerleri olması nedeniyle gözlerin olduğu coğrafyadır. Bin yıldır bayrak dalgalandırmanın elbette bir bedeli var. Ecdadımız canı ile istikbalini korudu.

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Son bir buçuk asrımız zorlu geçti. Çanakkale'den Sarıkamış'a kadar büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz sürecin ardından yeni bir dönemin kapısını açtık. Her dönem başka görünüm ile yola çıkan düşmanlar 40 yıldır PKK ile aynı sinsi emelin peşinde koşuyor. Hamdolsun bugüne kadar emellerine ulaşamadılar ama asla da vazgeçmediler. 21 yıldır devletimiz ve milletimiz adına bu coğrafyada yaşamanın bedelini neredeyse her gün dedik ve ödüyoruz. Asıl mesele ülke içinde birilerinin hala Türkiye'nin bölgesinde ve tüm dünyada neye tekabül etiğinin farkına varamamış olmasıdır.

Ülkemizdeki siyasetin içler acısı bizi üzmekte. Tek devlet, tek bayrak tek millet tek devlet ilkesini gözetmek bizim kırmızı çizgimiz.

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Bunların yıpratılmasına taviz veremeyiz. Burada kararlı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Son 6-7 yılımız terörle mücadelede en başarılı ve en sonuç alıcı yıllar olarak tarihe geçti. Risk ve tehditlerin hiçbirine prim vermedik. Türkiye yakın tarihinin en önemli harekatlarını gerçekleştirdi. 12 şehidimiz oldu, ardından 59 teröristi gömdük. Artık teröre kaynağında müdahale edeceğiz. Bu operasyonlarımıza, son terörist de ülkemiz ve milletimiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar kararlılıkla devam edeceğiz.”

YENİ KONSEPT İLE TERÖRİSTLERİN BAŞINI İNLERİNDE EZDİK

15 Temmuz'un ardından terörle mücadele konseptimizin değiştiğini tüm dünyaya ilan etmiştik. Yeni konsepte uygun adımlar atıp teröristlerin başlarını inlerinde ezecek adımlar attık. Emperyalist oyunları böylece bozduk. Teröristlerin vatan topraklarını kirletmesine müsaade etmiyoruz. Kendi şehirlerimizde, kendi karakollarımızda içimizi acıtan alçak terör eylemlerine maruz kalıyorduk, şimdi teröristleri sınır dışında kendi mağaralarında imha ediyoruz. Sınır içinde terör bitme noktasına geldi ise sınır dışında yaptığımız operasyonlar sayesindedir. Bizim inancımızda şehadet en yüce mertebedir. Şehitlik makamı peygamberlere komşuluk makamıdır.

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SURİYE'NİN KUZEYİNDE 72 TESİSİ VURDUK

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı'mız Suriye kuzeyinde operasyonlar yapıyor. 72 tesis vuruldu. Durmayacağız, nerelerde bunlar için kaynaklar varsa onların bu kaynaklarını yok edeceğiz. Ve bütün bunlarla beraber teröristler de bertaraf oluyor. Kararlılıkla devam edeceğiz.

YAPTIKLARI İŞ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIMAK

Yol inşa etmenin zor olduğu yerlerdeki çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Yüzlerce kilometre yol yaptık. Kontrol altına aldığımız yerlerde de çalışmamızı yürütüyoruz. İnşallah baharla birlikte teröristleri buralara ayak basamayacak hale getireceğiz. Bölgedeki şartları bilmeyen terörle mücadele stratejimizi bilmeyenler PKK ağzı ile bizi eleştiriyor. Yaptıkları iş terör örgütünün değirmenine su taşımaktır. Dünyada böyle bir muhalefet yoktur. Hiçbir yerde terör örgütü propagandasına dişli olan muhalefet göremezsiniz. Alternatif bir çözüm teklifi de mümkün değildir. PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek teskereye ret oyu verdiler. Meclis'te 4 farklı partinin ortak bildirisine imza atmaktan kaçarak terör örgütüne şaşı baktıklarını göstererek terörle mücadele diye dertlerinin olmadığını ortaya koydular. Sırf kendi tabanına çalışıyor görünmek için PKK ve uzantıları ile demlenmeyi içlerine sindirenleri milletimize havale ediyoruz. Bu mesele parti meselesi değil ülkenin beka meselesidir. Terör gibi konuda güç birliği içinde hareket etmesi millete karşı mesuliyeti gereğidir. Bölücü örgüt emellerine koş başlığı yapanları milletimiz affetmeyecektir. Sizlerden bu çarpıklıkları kendi köylerinizde mahallenizdeki vatandaşlara anlatmanızı bekliyorum. Milletimizi bu kifayetsizlere bırakırsak bunun vebalini taşıyamayız.

Türkiye tüm bu mücadeleleri aynı anda yürütecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Diğer alanlardaki meşguliyet ne olursa olsun gündemimiz ülkemizi depreme karşı hazırlamaktır. İhya ve inşa faaliyetlerini hızla sürdürürken deprem tehdidi altındaki şehirlerimizde çalışmaları sürdürüyoruz.

Yarısı bizden kampanyası ile 350 binden fazla konutun dönüşümünü tamamlamayı hedefliyoruz. Bu kampanyanın İstanbul ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

31 Aralık'ta resmi gazetede yayımlanarak bütçenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Geçtiğimiz 20 yılda depremler nedeniyle harcamaların tamamı yenileme ve güçlendirme dahil edildiğinde vergi gelirlerimizin 8 katını bulmakta. Devletimiz vatandaşını desteklemek için tüm imkanlarını seferber etmektedir.

MERKEZ BANKASI REZERVİ REKOR KIRDI

Merkez Bankası rezervlerimiz tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

Çalışan ve emekli maaşlarında yüksek oranlı artışa gittik. En düşük emekli maaşını yüzde 114 oranında yükselttik. Bayram ikramiyelerini iki katına çıkardık. 5 bin lira ödeme yaptı yapıyoruz. 2024 yılı asgari ücret rakamını da bu tablonun tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Asgari ücret ile çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Yeni asgari ücretin iş verenlere, çalışanlara hayırlı olsun.

Enflasyonla mücadelede geri adım atmayacağız. İvme kaybı daha net görülecektir. Fahiş fiyat artışlarına giden aç gözlülere yönelik denetimleri devam ettireceğiz. Milletimizin her bir ferdini refah seviyesini hak ettiği düzeye çıkarana kadr durmadan dinlenmemden çalışacağız.

Ekonomiyi takip ederken bölgesel küresel gelişmeleri de ihmal etmiyoruz. Güneyimizdeki her mesele ile de yakından ilgilenme mecburiyetimiz var. Güney sınırlarımızdan Afrika kuzeyine kadar bütün istikrar ve güven yoksa biz de güven içinde oturamayız.

Meseleyi başka yerlere taşıyanların amacı gavurun kılıcını çalmaktır. Muhalefetin bir araya geldiği 14-28 Mayıs'ın sonuçları milletimizin kararının en net sonucudur. Milletimizin tercihi 31 Mart'ta da Türkiye Yüzyılı'ndan yana olacaktır. Tüm muhtarlarımızı beraber yol almaya davet ediyorum. Dünyanın ve bölgemizin kritik döneminde ülkemizin güven içinde yoluna devam etmesinin ne kadar mühim olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. 31 Mart'ta da sizlerin bir kez daha gerekeni yapacağına yürekten inanıyorum.