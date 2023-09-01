Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun kabul edeceği bir Anayasa hazırlamalıyız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz milletim, adalet teşkilatımızın değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Yeni adli yılı savcı, hakim ve avukatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Şehit Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm yargı mensuplarına rahmet diliyorum.

Yayınladığımız kararnamelerle depremzedelerin hak kaybına uğramasının önüne geçtik. Bölgede 7 bin 500 personel görevlendirdik. Adalet teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Adalet hizmetlerinin hızlı yürütülmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bölgedeki durumu takip ediyoruz. Depremin açtığı yaraları sarmak gündemimizin ilk sırasında. 131 yeni mahkeme kuruldu. 189 yeni mahkeme kurulma işlemi devam ediyor. Yeni mahkemelerimiz davaların daha hızlı karara bağlanmasını sağlayacaktır.

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Türkiye Yüzyılı'mızın yolculuğunu sürdüreceğiz. Bu seneki adli yıl açılışını cumhuriyetin 100. yılının gururunu yaşadığımız dönemde gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte 100. yılı gururla kutlayacağız.

Ahlat'ta, Malazgirt'te, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törenlerde bu konudaki hassasiyetimizi gösterdik. Siyasetten hukuka ekonomiden beşeri hayata kadar her alanda böyle bir muhasebeye yönelmeliyiz. Hiçbir komplekse kapılmadan sorunlarımızın üzerine gidip eksikleri telafi edeceğiz.

TOPLUMDAKİ SERZENİŞİN ÖNÜNE GEÇMEK GÖREVİMİZ

Şekli unsurlarla uğraşmayıp meselenin özüne odaklanıp kalıcı çözümler bulacağız. Devletimizin her kurumu kendi iç muhasebesini yapacak vizyona sahiptir. Bu durum yargımız için de gereklidir. Yargı camiamızın yeni adli yılı böyle bir arayışın vesilesi haline getireceğini umut ediyorum. Hukuk devleti hepimizin kırmızı çizgisidir. Adalet hizmetlerinde kaliteyi yükselterek toplumdan gelen serzenişlerin önüne geçmek hepimizin görevidir. Hiçbir vatandaşımız adliyenin adalet kapısı olduğundan şüpheye kapılmamalı, hakkını huzuru kalple aramalı. Bunun için hukukun üstünlüğünden taviz veremeyiz.

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Güven veren ve erişilebilir bir adalet sisteminin tesisi için anayasadan yasalara ve özlük haklarına kadar bir çok reforma imza attık.

Yargıda reform sürecini kesintisiz sürdürüyoruz. Ortak akıllar hukuk devletini güçlendireceğiz.

Necip milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek ancak bu şekilde sağlanır. Güven veren adalet sistemi tesisi için özlük haklarına kadar pek çok reforma imza attık. Her yıl yargı paketleri ile bu süreci devam ettiriyoruz. Bundan sonra da sizlerle daha yakın iş birliği içinde çalışacak ortak akıl ile hukuk devletini buluşturacağız.

"KENDİ HAYATIMIZ DA BİR ADALAET ARAYIŞI, HUKUK MÜCADELESİ ÖRNEĞİDİR"

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Türkiye Yüzyılı vizyonu güçlenen devletimizi de temsil ediyor. Medeniyet köklerimizden aldığımız ilhamla bunun mücadelesini veriyoruz. Kendi hayatımız bir adalet arayışı, hak ve hukuk mücadelesi örneğidir. Maruz kaldıklarımız bizi asla küstürmedi. Adalet ve hukuk rengi ile boyanmasını sağladık.

Hukuk devleti standartlarının yükseltilmesi, yargı ile ilgili sıkıntıların giderilmesi için önemli reformlar gerçekleştirdik.

9 bin 349 olan hakim savcı sayısını 24 bine, toplam personel sayısını 61 binden 190 bine yükselttik. Merdiven altında adalet dağıtılmaya çalışılan o kötü odalara son verdik. Temsil ettikleri değerlere uygun abide makamlara kavuşturduk. Ülkede içtihat birliğinin sağlanması kararların tutarlı olması yargının sorumluluğudur. İlk derece mahkemeler, bölge adliye mahkemeleri olmak üzere ihtiyaç duyulan reformları yapacağız. UYAP'a pek çok yenilik ekledik.

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YARGIYA DAİR HER ALANDA PEK ÇOK ADIM ATTIK

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru, kamu denetçiliği, DGM ile özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, askeri mahkemelerin kaldırılarak çift başlılığa son verilmesi, ihtisas mahkemelerin kurulması, bireylerin lekelenmeme hakkının güçlenmesi, uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk, yargıya dair her alanda pek çok adım attık. Adalet teşkilatımızın çok daha vasıflı yetişmesini hedefliyoruz. İyi hukukçular yetiştirmemiz de gerekiyor. Kademeli şekilde bazı davalar için avukat tutma zorunlu hale getirilmesi gibi konularda beraber çalışabiliriz. Kalkınma ve büyümenin de itici gücü olduğunu biliyoruz.

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"SOKAĞIN SESİNE KULAK TIKAMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Her 5 yılda bir millete hesap veren bir siyasetçinin sokağın sesine kulak tıkaması düşünülemez. Toplumumuzla sürekli temas halindeyiz. Milletimizin beklentisi adil kararın makul sürece verilmesidir. Sosyal medya mecralarına taşınan adalet hukuka olan güveni zedeler. Eline mikrofon alanların ideolojisine göre yorumlaması, hüküm vermesi doğru değil. Bu tür şımarıklıklar mahkemelere büyük haksızlıktır. Sosyal medya mahkemelerini toplum birliği açısından büyük bir tehlike olarak görüyoruz. Bir toplumu bölmek istiyorsanız adalet sistemine olan inancı zayıflatmaktır bunun yolu. Böyle bir fitnenin oluşması yalnızca memleket düşmanlarına yarayacaktır. İster siyasetçi, ister medya mensubu kimsenin bu kötülüğü ülkemize yapmaya hakkı yoktur. Yargıya olan güveni aşındırmanın vebali çok ağırdır. Bunu yapanlar ihtiyaçlarını yargı üzerinden karşılamaya çalışıyor hem de yargının siyasallaşmasından bahsediyor. Milletimizin bu çelişkileri görüp buna göre karar verdiğine inanıyorum. Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar. Herkesin adalet ile ilgili meselelere böyle yaklaşmasını bekliyoruz.

YENİ ANAYASA MESAJI: HERKESİ KATKI VERMEYE DAVET EDİYORUM

Bizim siyasi hayatımızın her döneminde dile getirdiğimiz, hükümet teklifi olarak da milletimizin önüne koyduğumuz bir hayal var. Bu hayal Türkiye'yi darbe anayasasından kurtararak yeni sivil anayasaya kavuşturmaktır. İstiklal için bu kadar ağır bedeller ödemiş bir milletin yeni bir anayasayı anasının ak sütü kadar hak ettiğini düşünüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz böyle bir Anayasa ile daha da güçlenecek. 85 milyonun sahipleneceği bir metni milletin takdirine sunmamız gerekiyor. Siyasi partilerin, yüksek mahkemelerimizin, üniversitelerimizin ve milletimizin her bir ferdini bu sürece katkı vermeye davet ediyorum. Yeni bir anayasa için girişimlerimizi tekrar başlatacağız. Sizlerin de bu sürece destek vermenizi, hazırlıklı olmanızı bekliyorum