Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanatta dev adımlar attık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu uluslararası niteliği olan müze, Galataport ile bütünleşen yapı ortaya koyuyor. Tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere muzaffer ordumuzun tüm fertlerini saygı ile anıyorum.

SÖZÜ EN ÇOK EDİLİP İCRAATI EN AZ YAPILAN ALAN KÜLTÜR SANATTI

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıyoruz. Gelecek nesillerimize büyük güçlü Türkiye bırakmak istiyoruz. İhracatı, turizmi 3 kat 5 kat artırmak bunun hazırlığıydı. Önümüzdeki dönemde çok daha güçlü, kararlı şekilde kalkınma hamlelerimizi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü ülkemize ve milletimize yakışır bir özgüven ile kutlayacağız. Cumhuriyet tarihi boyunca sözü en çok edilip de icraat en az yapılan işlerin başında hangisi geliyor derseniz ilk sırada kültür sanat derim. İstanbul başkanlığını devraldığımız günleri hatırlıyorum Osmanlı’dan kalma eserlerin çoğu tahrip edilmişti.

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HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NİN YERİNDE MEZBAHALAR VARDI

Şehrin sadece su ulaşım gibi sorunlarını çözmekle kalmadık güçlü bir kültür sanat adımlarını attık. Bunlardan en önemlisi Haliç Kongre merkezidir. Orada mezbahalar vardı ve burayı Haliç Kongre Merkezi’ne dönüştürdük. Ülke geneline yaydığımız bu hassasiyeti engellere rağmen kaybetmedik. Atatürk Merkezi binasının daha iyisini yapmak için harekete geçtiğimizde bize neler dediklerini hatırlatın. Aynı şekilde Muhsin Ertuğrul tiyatrosunu yıkıyor daha güzelini yapacağız dediğimizde neler yaptıklarını hatırlayın

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN International'a konuştu Haberi görüntüle

İstanbul Kongre Merkezi'ni yaptık ki İstanbul'un en büyük kongre merkezi oldu burası. İçinde bulunduğumuz şu bölge sahil andrepolar ile dolu ve işe yaramaz halde idi. Eczacıbaşı ailesi bu işi kararlı bir şekilde ele aldı. 4 nolu andrepo müzeye dönüştü. 2. etaba da girilince İstanbul Modern'i görmüş olduk. Bununla da dünya İstanbul'u farklı şekilde tanıyacaktır. Yeni bir renk olan kültür merkezlerine çıkartılan zorlukları da hatırlayalım. Rami kışlası bunlardan biri. Ankara'daki Millet kütüphanesinden sonra en büyük kütüphane oldu. Nasip olursa bugün Rami Kışlası'nda gençlerle bir araya geleceğim.

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YASAKLANAN KİM VARSA HEPSİNE KUCAK AÇTIK

Her türlü zorluğu aşıp bugünlere geldik. Kültür ve sanat alanında her türlü eseri teşvik ediyoruz. Sanatımıza katkı veren herkese destek olmayı görev telakki ediyoruz. Kuşatıcı yaklaşımla hareket ediyoruz. Resmi ideoloji tarafından yasaklanan kim varsa hepsine kucak açtık. Nazım Hikmet'e vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra yeniden vatandaşlık veren biz olduk.

12 BİN ESERİ AİT OLDUĞU TOPRAKLA KAVUŞTURDUK

Cumhurbaşkanlığı büyük ödüllerimiz ile kültür sanat insanlarımıza sahip çıkıyoruz. Kültür sanat dünyamızın fiziki alt yapısını güçlendiriyoruz. Kültür ve sanatta dev adımlar attık. Milletimiz kazandırdığımız bu değerleri görüyor ve takdir ediyor. Ülkemizin her yerinde bu örnekleri gördük. Göbeklitepe bunlardan bir tanesi. 165 müzeyi mevcut yerinde restorasyon ile yeniledik. 59 yeni müzeyi ilk kez ziyarete açarken 23 müzemizi yeniden yaptık. Türkiye'den yurt dışına kaçırılan eserlerin tekrar varana dönmesi için yoğun çaba sarf ettik. Çalışmalar neticesinde 12 bin eseri ait olduğu topraklarla kavuşturduk. Her alanda sanatın ve sanatçının yanında olmayı görev addediyoruz.

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Amacımız 2023'e daha üretken, zengin ve özgür bir iklimde girmektir. Türkiye'nin değerlerini tüm renkleri ile kucaklamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş müzesi İstanbul Modern'in binasını sanat camiasına kazandırmaktan dolayı Eczacıbaşı ailesine teşekkür ediyorum.

İstanbul Modern'in şehrimize yeni değer katacağına inanıyorum. Bu bir zihinsel devrimin de önemli adımıdır.