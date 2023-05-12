Barbaros Hayreddin Paşa Camii açıldı... Erdoğan: 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek

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Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii'nden esinlenilerek tasarlanan Beşiktaş Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açıldı. İçerisinde otopark, kitap kafe, 4-6 yaş anaokulu, dijital görsel sanatlar salonu, çok amaçlı salonların yer aldığı, 20 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camide, Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma namazını kıldı. Cami içerisinden de cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü herkesin ciddi bir karar vereceğine dikkat çekti.

Açılış törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri de katıldı. Açılış için, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da dua etti ve ardından kurdele kesimiyle cami ibadete açılmış oldu.

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BU SEMT BÖYLE BİR CAMİYE HASRETTİ

Açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açılışını yaptığımız Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin İstanbulumuza ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen işçisinden memuruna mimarına, ustasından sanatçısına kadar herkese şahsım, milletim adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu semtin adı malumunuz Levent. Acaba niye Levent? Çünkü Barbaros Hayreddin Paşa’nın askerleri denizci olduğu için leventti. Bundan dolayı da semtin adı Levent olarak kaldı. Bizlere de sordukları zaman dedik ki buraya Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin adı yakışır dedik. Kaptan-ı Derya buradan boğaza indi. Bugünkü Deniz Müzesi’nin olduğu yere buradan hareket etti. Şimdi de gerçekten bu semt adeta böyle bir camiye hasretti" dedi.

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750 MİLYON TÜRK LİRASINA BİTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dedik ki buraya bu camimizi inşa edelim ve kısa zamanda da inşası gerçekleşti. 750 Milyon Türk Lirasına da bu bitirildi. Rabbim camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kuran nidalarını eksik etmesin. Barbaros Hayreddin Paşa kardeşi Oruç Reis’le birlikte Osmanlı donanmasına tarihinin en büyük başarılarını yaşatmıştır. Preveze Zaferi’yle Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirmiştir. Barbaros Hayreddin Paşa’nın kaptanı deryalığı zamanında Osmanlı denizciliği gücünün zirvesine çıkmıştır. Ayrıca onun mektebinde yetişen denizciler yıllarca donanmamıza hizmet etmişlerdir. Türk denizciliğinin abidevi ismi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’yı bu vesileyle rahmetle yad ediyorum. Camiinin hem onun mirasına hem de şehrimizin mimari ve kültürel dokusuna uygun bir eser olduğunu görüyoruz. Projenin ana teması olarak Barbaros Hayreddin Paşa denizcilik temalarından yola çıkılmıştır. Tüm bezemeler, minyatür çalışmalarında ana başlıklardan ilham alınmıştır. Camimize ait en muhteşem eserlerden biri çini mihrap olup, Cumhuriyet tarihinde ilk defa üretilmiştir" dedi.

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20 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Camimizde 11 bin kişi kapasiteli kapalı alan, 9 bin kişi de yarı açık ve açık mekanlarda olmak üzere 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. 929 araçlık otoparkı, atölyeleri, kütüphanesi, çok amaçlı salonu, kafeteryasıyla, her şey en ince detayına kadar düşünülmüş camimizin Beşiktaş’ta çok önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum.

Hatta Kağıthane ve Beşiktaş ortak alan da buna diyebiliriz. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Camimize sahip çıkalım. Namazlarıyla, dualarıyla, ilmi çalışmalarıyla bu eseri ihya ve imal eden tüm kardeşlerime, Diyanet İşleri Başkanlığı dahil. Burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin, Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Pazar gününü de unutmuyorsunuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Cumanız mübarek olsun, kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

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