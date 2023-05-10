Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgürlükçü anayasa yapmak istiyoruz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Danıştay çok önemli görevler ifa etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurarken güçler ayrılığı ilkesini de tahkik ettik. Demokrasimizin standardını yükselttik, yargının bağımsızlığı ilkesine. Esasen yargı ile yürütme arasındaki ilişkiler dünyanın her yerinde tartışma konusu olmaktadır. Bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi çok üzmüştür. Bu ihanet çetesini yargımızdan temizleyerek yeni bir dönem başlattık. Yargımızın terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye de hepimiz şahidiz.

Yargı ile yürütme arasındaki ilişkiler dünyanın her yerinde tartışmalara konu almaktadır. Ülkemizde bu tartışmalar kurumları yıpratıcı olmuştur. Milletimiz kendi adına karar veren yargı kurumlarına giderek daha fazla güvenmekte. Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturmak istiyoruz. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem meclisimizin gündemine taşıyacağız. Yargı temsilcilerimizden de bu hususta katkı bekliyoruz.

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"KAYBEDECEK TEK BİR ANIMIZ YOK"

İlk gençlik yıllarımızı muhtıra tartışmalarıyla geçirdik. Sokak kavgalarının terör eylemlerine evrildiği yılları yaşadık. Siyasetin yeniden toparlanmaya çalıştığı 80'li ve 90'lı yıllar izlendi. Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat hafızalarımızda hala canlıdır. Ülkemize bu utancı yaşatanların siyasetçisinden akademisyenine kadar hiçbirini asla unutmayacağız. Biz işte böyle bir iklimde siyasete yeni bir ses, yeni bir yaklaşım, yeni bir program getirerek milletimizden yetki istedik. 21 yılda bu ülkede ne yapılmışsa gerisinde asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerimizi telafi etme çabası vardır. Türkiye’ye o kadar çok vakit kaybettirdiler, milletimizin enerjisini o kadar boş yere harcattılar ki kaybedecek tek bir anımız, günümüz yoktu.

Güven ve istikrar iklimini zehirleyerek siyaseti ve yönetimi rayından çıkarma çabaları bizim dönemimizde de hiç eksik olmadı. Önceki süreçlerden farklı olarak biz dirayetli ve kararlı duruşumuzla milletimizin desteğini hep yanımızda tutmayı başardık. 15 Temmuz gecesi televizyonlara bağlandığımda bir şey söylemiştim. Biz, milletin gücünün üstünde güç tanımıyoruz. Bu güç bizi vesayetin cenderesinden, terör örgütlerinin saldırılarından kurtardığı gibi darbecilerin silahlarının namlularına göğsünü siper etti.

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Ülkemizde eski Türkiye’de bizlerin yaşadığı sorunların hiçbirini yaşamamış, gördüğü manzaraların hiçbirini görmemiş bir nesil var. Diğer pek çok mesele gibi bu yeni nesle demokraside, özgürlüklerde, hukuk devletinde bugün bulunduğumuz yerin kıymetini anlatmakta zorlanıyoruz. Gençlerimiz mukayesesini eski Türkiye ile değil, kendilerine göre çok daha iyi uygulamalara sahip ülkelerle yapıyor. Halbuki biz her ülkenin kendi hikayesi olduğunu, ülkemizin hikayesinin de hiç de öyle kolay yazılmadığını çok iyi biliyoruz. Gençlerimize hem sahip olduğumuz imkanları hem Türkiye Yüzyılı ile ulaşmak istediğimiz hedefleri bıkmadan usanmadan anlatmayı sürdüreceğiz. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras onlara hayallerini hayata geçirebilecekleri altyapısı tamamlanmış bir Türkiye olacaktır. Yargı teşkilatımıza olan güvenin artması, itibarının yükselmesi bu sürecin önemli kazanımlarından biri olarak ortak hanemize yazılacaktır."