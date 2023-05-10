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'85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz' Erdoğan: Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik

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#Secim2023#TBMM#Cumhurbaşkanı Erdoğan
85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz Erdoğan: Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 09:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili açıklamasında, '85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz. Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik.' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter üzerinden paylaştığı mesaj şu şekilde:

Geçmişte ülkemize hizmet eden siyasetçilerin başına ne geldiyse, hepsini katbekat fazlasıyla biz de yaşadık, biz de tecrübe ettik.

İşte bizim, 21 yıldır millet adına mücadele ettiğimiz kirli senaryolar

Mahkeme kararlarıyla önümüzü kesmek, vesayetle gözümüzü korkutmak istediler.

MİT kumpasıyla çalışma arkadaşlarımız üzerinden bizi hedef aldılar.

Gezi olaylarıyla sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar.

17-25 Aralık’ta, şimdi bizzat Bay Bay Kemal’in “montaj” olduğunu itiraf ettiği kayıtlar üzerinden millî iradeyi gasp etmeye yeltendiler.

15 Temmuz’da FETÖ’cü ihanet çetesi eliyle doğrudan canımıza kastettiler.

DEAŞ’ından PKK’sına kadar tüm terör örgütlerini üzerimize saldılar.

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Hepsinin de amacı, milletin sandıkta verdiği yetkiyi cebren geri almaktı.

Ama biz, gerektiğinde canımız pahasına demokrasimize sahip çıktık.

85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz Erdoğan: Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik

Pek çok dava arkadaşımızı bölücü örgütün hain saldırılarında şehit verdik.

Seçim bürolarımıza molotof bombaları atıldı, nice kardeşimiz taciz edildi, tahkir edildi.

Maruz kaldığımız onca provokasyona rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadık.

Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik.

'ANADOLU İRFANININ GALİP GELECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ'

Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik, sandık aracılığıyla söyledik.

Birileri gibi Batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil, “Anadolu İrfanına” güvendik.

Bugün de 85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz.

14 Mayıs’ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz.

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#Secim2023#TBMM#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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