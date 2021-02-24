Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Biz doğruları ulaştırırsak yalan balonları o derece hızlı söner

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kimseyi dışlamadan, gönüller yapa yapa, kalpler kazana kazana davamızı bu süreçlere getirdik. Bu süreçte nefesi kesilenler oldu. Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, ihtiraslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı, biz bunların hiçbirine 'eyvallah' etmedik. Tuzakları boza boza hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. 2002'nin Türkiyesi ile 2021'in Türkiyesi arasında dağlar kadar fark var. Eski Türkiye'de kaos vardı, huzursuzluk vardı, ekonomik buhran vardı. bugünün Türkiyesi huzurun, barışın. özgürlüklerin, refahın, varışın ülkesidir. Vatandaşına tepeden bakan, ötekileştiren eski Türkiye manzarasına biz son verdik. Tüm vatandaşlarımızın özgürlük alanını genişleterek, devletle milleti yeniden kucaklaştırdık. Ankara'daki kardeşlerimiz hangi imkanlara sahipse Hatay'daki, Ardahan'daki kardeşlerimiz de aynı imkanlara kavuşmuştur.

DÖKTÜKLERİ HER DAMLA KANIN HESABINI MİSLİYLE SORUYORUZ

Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz. Bütün o teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Operasyonlarımız, aldığımız tedbirler sayesinde örgüte katılanların sayısında, terör örgütünün eylem kapasitesinde ciddi düşüş yaşanıyor. Bölücü örgüt zemin kaybettikçe ülkemizde huzur iklimi yükseliyor. Bölücü örgütün ve siyasi uzantılarının uzun yıllar istismar ettikleri konular çözüme kavuşturuldu. Biz doğruları milletimize daha fazla ulaştırırsak bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının yalan balonları o derece hızlı sönecektir. Diyarbakır anneleri gibi evladına, geleceğine sahip çıkan cesur insanların sayısı arttıkça terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız. Teşkilatımın sorun çözme kararlılığını en üst seviyede muhafaza etmesini istiyorum.