Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İkinci kripto vurgunu Paralar buhar olduİkinci kripto vurgunu! Paralar buhar oldu#Hecoin
Velayet hakkı için emsallik dava: PCR testi ve aşı kartı dönemiVelayet hakkı için emsallik dava: PCR testi ve aşı kartı dönemi#PCR Testi
Şampiyonlar Ligine Halil Umut Meler damgası Derbiden 2 gün sonra...Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Derbiden 2 gün sonra...#Halil Umut Meler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay Toplu ödeme yapılırsa...Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay! Toplu ödeme yapılırsa...#Tazminat
Dövüldü, aç bırakıldı, zehirlendi:.. Son sözleri Beni kimse sevmiyor oldu...Dövüldü, aç bırakıldı, zehirlendi:.. Son sözleri "Beni kimse sevmiyor" oldu...#İngiltere
Burası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttıBurası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttı#Gaziantep
Şaşırtan karar İnsanlar sokakta, kedilere sokağa çıkma yasağıŞaşırtan karar! İnsanlar sokakta, kedilere sokağa çıkma yasağı #Avustralya
Dünyanın son umudu göreve başladı... NASAdan tarihi adım'Dünyanın son umudu' göreve başladı... NASA'dan tarihi adım#NASA
Akılalmaz çözüm Beşikteki bebekleri evlendiriyorlar...Akılalmaz çözüm! Beşikteki bebekleri evlendiriyorlar...#Afganistan
15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi İsyan ettiler15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi! İsyan ettiler#Doğal Gaz
Hapiste haksız yere 15 bin 487 gün yattıHapiste haksız yere 15 bin 487 gün yattı! #ABD
Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü Saniye saniye o anlar...Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Saniye saniye o anlar...#Adana
Tanrının gözünde 29 yıldır evliyizTanrı'nın gözünde 29 yıldır evliyiz!#Keanu Reeves
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz FahriyeBoşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!#Fahriye Evcen
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Öğretmenler Günü#24 Kasım
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında "Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıkları tamamladık" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıkları tamamladık. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başında şehit olan ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Öğretmenler Günü#24 Kasım

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde