Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK'ya 'Eylül'de sahada olun mesajı

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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı dün, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.



CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, MKYK toplantısı ile ilgili olarak şu detayları paylaştı:



O toplantının en kritik başlığı 2023 seçimlerine giden yolda AK Parti’nin yürüteceği hazırlık çalışmalarıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan partinin en yetkili karar organı olan MKYK’ya 4 konuda çok net talimat verdi. Seçimlere kadar Erdoğan şunların vatandaşlara anlatılmasını istedi. 20 yıldır Türkiye kazandırılan hizmetlerin anlatılmasını istedi. Ardından enflasyon başta olmak üzere mevcut sıkıntıları çözecek programa ve kadroların AK Parti’de olduğunun anlatılmasını istedi. Küresel anlamda salgın sonrası savaşla birlikte küresel sorunların olduğunun altını çizdi Erdoğan. Türkiye’nin gelecek hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik başarının da yine AK Parti eli başarılabileceğini anlatın talimatını partinin kurmaylarına ve MKYK’sına vermiş oldu. Şayet bunu başarırsa seçimde açık ara önde olmamız için hiçbir engel yok mesajı verdi.



EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ



Eylül ayından itibaren yeni bir dönem görecek AK Parti. MKYK üyeleri Eylül ayından itibaren sahada milletvekilleri ile vatandaşlara bu şekilde anlatacak. AK Parti’nin hem hizmetleri hem de hedefleri anlatılacak.

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Tarımla ilgili yeni çalışmalar olacak, masada o başlıklar da vardı. Destekleme çalışmalarında yeni sistemin olabileceği sinyali verildi. Şu anda arazi sahipleri destekleniyor, ancak direkt üreticinin desteklenmesi yönünde de adım atılabilir.







