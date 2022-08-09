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Terör örgütüne ağır darbe! MİT'ten nokta operasyon

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#MİT#Terör#Operasyon
Terör örgütüne ağır darbe MİTten nokta operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 11:47

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan MSB'den yapılan açıklamada da "Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist hale getirildi." denildi.

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Terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MSB DUYURDU: SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan MSB'den yapılan açıklamada da "Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist hale getirildi." denildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Her nerede olursa olsun teröre geçit yok!

Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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İÇİŞLERİ: 1'İ TURUNCU KATEGORİDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka-3 Operasyonu' kapsamında Batman'ın Yanıkkaya kırsalında, 1'i terörden arananlar listesindeki turuncu kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Eren Ablukla-3 Operasyonu' kapsamında, Batman Jandarma Komutanlığı'nca Kozluk ilçesi Yanıkkaya kırsalında, 9 Ağustos'ta istihbarata dayalı nokta operasyonu gerçekleştirildi. İHA ve SİHA destekli jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 1'i terör arananlar listesindeki turuncu kategoride olmak üzere 2 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

HAKKARİ'DE 4 TERÖRİST ETKİSİZ!

İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari Yoncalı kırsalında 4 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.' açıklamasında bulundu.

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#MİT#Terör#Operasyon

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