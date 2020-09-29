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AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 18:11 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Arapça ve Türkçe yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum."

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