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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KIZILELMA' paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KIZILELMA#Sosyal Medya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KIZILELMA paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 19:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette sırasında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden KIZILELMA ile çekilen hatıra fotoğrafını paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan daha sonra Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşılanKIZIELMA ile çekilmiş fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KIZILELMA#Sosyal Medya

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