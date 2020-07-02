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Haber Giriş: 02.07.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar’a ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar’a ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar’a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı’na geldi. Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamındaki normalleşme sürecinin ardından ilkyurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında yaklaşık 4 ay sonra ilk yurt dışı ziyaretini Katar’a yaptı.

Ziyarette ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası meseleler ele alınacak. Erdoğan Katar ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar’a ziyaret


Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar’a ziyaret


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