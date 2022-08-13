Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karahasanoğlu için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Karahasanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu'na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.
Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatını teessürle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 13, 2022
Sayın Karahasanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu’na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.