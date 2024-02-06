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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, kandil mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Miraç Kandili#Kandil Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan, kandil mesajı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 22:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı kandil mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" dedi. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Miraç Kandili#Kandil Mesajı

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