Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahtalı Mıçe'nin yakınlarına baş sağlığı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu’muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan’a Allah’tan rahmet diliyorum.

Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.





ÜNLÜ SANATÇI DÜN VEFAT ETTİ

’Kahtalı Mıçe’ olarak bilinen Mustafa Kahtalı’ya geçen Şubat ayında ince bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Türk Halk Müziği sanatçısı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı. Bağırsakları tümörle kaplanan ve karaciğerine metastaz yapan sanatçı, kemoterapi aldı.

Haberin Devamı

Tedavisi boyunca aile dostu turizmci Ramazan Aslan’ın yakından ilgilendiği Kahtalı’yı çok sayıda sanatçı arkadaşı, dostları ve hemşehrileri de yalnız bırakmadı. Gerek hastanedeki odası, gerekse dinlenmek için çekildiği zamanlardaki aile dostu Aslan’ın oteli, hayranlarının akınına uğradı.

6 Şubatta video paylaşıp, dua istemişti... Bir yıldır kanserle mücadele eden 74 yaşındaki Kahtalı Mıçe’den acı haber geldi

8 ay boyunca üniversite hastanesinde tedavisi yapılan Mıçe, son 4 ayını Yaşam Vakıf Hastanesi’nde geçirdi. Yaklaşık bir yıl boyunca amansız hastalıkla mücadele eden ünlü sanatçı, dün saat 03.00 sıralarında Antalya’da yaşama veda etti.

DUA İSTEMİŞTİ

Kahtalı Mıçe, son paylaşımını 6 Şubat'ta yapmıştı. Usta sanatçı hastane odasında çekilen videosunda "Bugün depremin 2.yılı bitti. Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracagız zaman alır ama inanırsak yaparız. Hastanede tedavideyim dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz." demişti.

Haberin Devamı

HAYATI BELGESEL YAPILDI

57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdıran Mustafa Kahtalı, son röportajını 6 ay önce belgesel film yönetmeni Serkan Koç’a verdi. Hayatının dönüm noktalarını ve anılarını anlatan Kahtalı, "Bir sanatçı olarak toplumda yer yapmışsan, toplum seni bağrına basmışsa, onun kıymetini bileceksin. Tepeye gelmek kolay, önemli olan orada durmak." demişti.

’HALK ADAMI’ TANIMLAMASI

Hastalığı boyunca babasının yanından ayrılmayan seslendirme sanatçısı kızı Venda Altuntaş, "Doğduğu coğrafyanın ve birlikte büyüdüğü halkın ortak sesi olan, mutluluğunu, kederini, sevincini, insana dair ne varsa her şeyi türkülerle aktaran babam, toplumsal hafızanın yaşayan ender isimlerindendi. Büyük ozanların eserlerini çok büyük bir cesaretle seslendirerek var olmak istediği ’Halk adamı’ tanımlamasının içerisine adını yazdırmayı başarmıştır. Çok üzgünüz. Sevenlerinin başı sağolsun" dedi.

Haberin Devamı

İSMİ KONSERVATUVARA VERİLDİ

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Senatosu, 27 Ağustos 2024’te Adıyaman’ın yaşayan efsanelerinden Mustafa Kahtalı’nın isminini, ADYÜ Devlet Konservatuvarı binasına verilmesini kararlaştırdı. Bunun için 22 Ekim’de düzenlenen törende konuşan ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Kahtalı Mıçe’nin Adıyaman’ın en önemli turizm elçilerinden biri ve değeri bilinmesi gereken büyük bir sanat insanı olduğunun altını çizdi. Kahtalı, şahsına gösterilen ilgi ve alakadan ötürü oldukça duygulandığını söyledi.

KAHTALI MIÇE

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1951 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğdu. Yörede Mustafa’nın kısaltılması olarak kullanılan ’Mıçe’ nedeniyle bu lakabı alan Kahtalı, ilkokulu Kahta Kubilay İlkokulu’nda okudu. Çocukluğunda, çoğunlukla pamuk tarlasında çalışmaya gittiği için ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise dışardan sınavlara girerek aldı. 17 yaşından itibaren Kahta’da düğün ve konserlerde türküler söylemeye başladı.

Haberin Devamı

6 Şubatta video paylaşıp, dua istemişti... Bir yıldır kanserle mücadele eden 74 yaşındaki Kahtalı Mıçe’den acı haber geldi

1975- 1985 yılları arasında albüme dökülemeyen ve resmi kayda geçmeyen albüm kayıtları yaptı. 1980 ihtilalinden sonra Kürtçe şarkı söylediği için 1 yıl cezaevinde kaldı. İlk albümü ’Kara Gözlüm’ü memleketi Adıyaman’da yaptıktan bir yıl sonra İstanbul’a giderek çıkardığı ’Gurbet Kuşu’ albümüyle şöhreti yakaladı. Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, Mahsuni Şerif, Sami Kasap gibi sanatçıların parçalarını da seslendiren Kahtalı’nın 1975 yılında evlendiği Hülya hanımdan 2 kız, 2 erkek 4 çocuğu var.

6 Şubatta video paylaşıp, dua istemişti... Bir yıldır kanserle mücadele eden 74 yaşındaki Kahtalı Mıçe’den acı haber geldi

’Aslan’ olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla ’Kahtalı’ olarak değiştirdi. Sanatçının ablümleri ve yaptığı yıllar şöyle:"Kara Gözlüm (1985), Gurbet Kuşu (1986), Dilek Dağı (1987), Dünden Bugüne Gazellerimiz (1988), Acı Günlerim (1989), Tanımaz Olaydım-Son Günlerde (1991), Böyle Olur mu-Nerdesin (1993), Şu Gurbetin Garibiyim (1995), Dön Babom-Çıkalım Nemrut Dağına (1996), Adaklar Ettim-Zelğo Can (1997), Damımıza Kar Yağdı (1999), Usta ile Çırak (2002), Tık Dedi (2003), Ben Adamı Gözlerinden Tanırım (Şiirler) (2003), Düğünümüz Şen Ola-Mıçe Babo (2006), Siz Gidin Biz Geloğ-Komşu Naile (2009), Bir Peru Gördüm-Edi Bese (2013), Yıllar Sensiz Geçiyor (2016), Tencere Dibin Kara (2023)". (DHA)