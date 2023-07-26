Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan IDEF mesajı: Tarihimizin en yüksek ihracatı

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Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“1993 yılından beri düzenlenen IDEF kendini ispatlamış bir organizasyon olarak savunma sanayisinde dünya ölçeğinde bir marka haline gelmiştir. Her yıl milyonlarca dolarlık anlaşmaların imzalandığı yeni ortaklıkların tesis edildiği savunma sanayi ürünlerinin görücüye çıktığı fuarımızın bu sene başarı grafiğini daha da yükselteceğine inanıyorum. Üretim süreçlerini adım adım gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında savunma sanayisine mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz.

HEDEF 6 MİLYAR DOLAR

Bu yılın ilk altı ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. Geçen yıl 4 milyar 4 yüz milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Bu yılın ilk altı ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır, inşallah yıl sonu ihracat hedefimizi tutturacağımıza hatta bu rakamın da üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Geçen hafta yaptığımız Körfez ülkeleri ziyaretinde savunma sanayisi ürünlerinde tarihimizin en yüksek tutarlı ihracat sözleşmelerine imza attık. IDEF’2023’te bu anlaşmalara yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz.”

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İHA’LAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Teknoloji firması STM’nin 10’a yakın ülkeye satışını gerçekleştirdiği taktik mini İHA sınıfındaki Kargu, Taşınabilir Otonom Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi TOGAN, Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracı BOYGA, Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU ve Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT da fuarda yer aldı.

ROKETSAN’DAN 7 YENİ ÜRÜN

Roketsan, 7’si ilk kez sergilenen 30 ürünüyle IDEF’23 fuarına katılıyor. Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi UMTAS’ın menzili daha da arttırılmış versiyonu UMTAS GM, Mini Akıllı Mühimmat ürün ailesinin Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı (IIR) başlıklı versiyonları MAM-L IIR, MAM-T IIR, Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER, Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze İHA-230, günümüz harp sahası şartlarına uygun olarak geliştirilen Mobil Hava Savunma Sistemi ve Taktik Füze Fırlatma Sistemi KMC’nin yeni geliştirilen versiyonu KMC-U,IDEF’23’te Roketsan standında ilk kez sergilenen ürünler oldu.

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SAVUNMANIN DEVLERİ BULUŞTU

- Türkiye’de savunma sanayisinin en büyük buluşması IDEF’23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı dün İstanbul’da başladı. TÜYAP Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara yerli yabancı yaklaşık 1500 savunma firması katılıyor. Türk savunma sanayisinin hava, kara, deniz ve otonom sistemlerinin boy gösterdiği fuarda, yabancı firmalar da son teknolojik ürünlerini sergiliyor.

ÜST DÜZEY KATILIM

Bu yıl 16’ncı kez kapılarını ziyaretçilere açan IDEF’23, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) sorumluluğunda düzenleniyor. Türk savunma sanayisinin uluslararası platforma çıktığı fuarın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile üst düzey yabancı konuklar başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı yetkili katıldı. (Selçuk BÖKE/İSTANBUL)