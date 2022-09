Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere müjde: Yurt ücretleri değişmeyecek

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan’ın saldırılarından Tunç Soyer’in sözlerine kadar birçok konuda özetle şu mesajları verdi:

ERMENİSTAN İÇİN SONUÇLARI OLACAK: Ermenistan’ın Azerbaycan’ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez. Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Karabağ savaşının akabinde imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavırlar sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır. Kardeşim Aliyev’e başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

BAY KEMAL LAFLA OLMUYOR: Bugün toplam yurt sayımızı 800’e, yatak sayımızı da 850 bine çıkardık. Bay Kemal bu iş lafla olmuyor. ‘Şöyle yurt yaparız, böyle yaparız’ elini kolunu tutan mı var, büyükşehir belediyelerine yaptır bakalım. Lafla olmuyor bu iş. Gençlerimiz en iyisine, en güzeline layıktır diyerek hemen kolları sıvadık. Otel konforunda odalara sahip yeni yurt binaları inşa ettik.

TARİHİMİZİN EN YÜKSEK SEVİYESİ: İlk yerleştirmede yüzde 80’lik rekor bir talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirilmesi seviyesine ulaşılmıştır. 41 il merkezimizde başvuran her öğrenci yurda yerleştirilmiştir. Salgın döneminde yurt ücretlerinde herhangi artışa gitmedik. Şimdi burada aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum. Rakamlar ortadayken her kim yurtlar üzerinden başka ülkeleri örnek göstererek bizi eleştiriyorsa ya cahildir ya art niyetlidir ya da öğrencilerimiz tahrik etmeye çalışan bir provokatördür.

KREDİ VE BURSLAR YILBAŞINDA YENİDEN BELİRLENECEK: Bugün başvuran her öğrencimize ya kredi ya burs muhakkak veriyoruz. 2002’de sadece 45 lira olan burs veya kredi meblağını da biz her yıl arttırdık. Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında gençlere yeni destekler sağlıyoruz.

KREDİ KADAR GERİ ÖDEME OLACAK: Önümüzdeki yıldan itibaren öğrencilerimiz sadece aldıkları kredi rakamı kadar geri ödeme yapacaklar. Milyonlarca gencimize rahat nefes aldıran dünyada eşi benzeri olmayan uygulamanın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere vatandaşı olmaktan gurur duyacağınız bir ülke bırakmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu ülkenin tek bir gencinin heba olmasına gönlümüz razı değildir.

TUNÇ SOYER'E TEPKİ: BE HADDİNİ BİLMEZ AHLAKSIZ

“İzmir’de belediye başkanı çıkıyor, Osmanlı’ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez! Be ahlaksız! Ya sen İzmir’i sel afetlerinden kurtaramıyorsun, pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun, körfezi o pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var, dikili taşın ne onu söyle? Sen Osmanlı’ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz! Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı. Ama bu millet, bu gençlik inanıyorum ki ilk seçimlerde bunlara haddini bildirecektir. Kendi evlatlarını Paris’e, Brüksel’e gönderip en iyi öğretim kurumlarında okutup, güç ve şatafat içinde yaşattılar. Anadolu’nun Trakya’nın çocuklarını yokluğa, fakirlere hatta göz göre göre ölüme terk ettiler.”

Törende öğrenciler Ayşegül Akpınar ve Beyza Balcı ile yan yana oturan Erdoğan, gençlerle sohbet etti. Rıza ÖZEL / ANKARA