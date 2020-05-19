AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere "Asla vazgeçmeyin" mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslendi.
Erdoğan, iletisinde "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var." ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımındaki videoda ise çok sayıda gencin "gelecek" mesajları yer aldı.
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