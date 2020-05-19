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GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere "Asla vazgeçmeyin" mesajı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 22:20,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere "Asla vazgeçmeyin" mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslendi.

Erdoğan, iletisinde "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var." ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımındaki videoda ise çok sayıda gencin "gelecek" mesajları yer aldı.

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