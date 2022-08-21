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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekinci ailesine taziye telefonu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kaza#Mardin
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 18:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’in Derik ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ünal Ekinci’nin ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti. 

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İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakan Süleyman Soylu’nun telefonu üzerinden, Derik’teki trafik kazasında hayatını kaybeden Ünal Ekinci’nin ailesiyle görüştüğünü açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabında paylaşılan görüntüde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aileye taziyelerini iletmesi yer aldı. Erdoğan, "Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Böyle büyük bir felaket, böyle büyük bir kaza bizleri milletçe üzdü. Manisa’daydım, haberi orada aldım. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah" dedi. 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kaza#Mardin

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