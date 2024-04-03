×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Düzce Belediye Başkanı Özlü’ye tebrik telefonu

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Recep Tayyip Erdoğan#Düzce
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Düzce Belediye Başkanı Özlü’ye tebrik telefonu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 05:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığı'na kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü’yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü’nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan, “Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir” şeklinde karşılık verdi.

Haberin Devamı

Düzce’de kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40.22’sini alan AK Parti adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeniden seçilerek güven tazeledi.

"MUZAFFER İLLERİMİZİ ZİYARET EDECEĞİM"

Faruk Özlü’yü telefonla arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Sudi Arabistan oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim” dedi.

"TAKMA KAFANA ZAFERİN KÜÇÜĞÜ BÜYÜĞÜ OLMAZ"

Bunun üzerine Faruk Özlü, seçimlerde daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini belirtti. Erdoğan ise, “Takma kafana zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir” şeklinde karşılık verdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, X sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Recep Tayyip Erdoğan#Düzce

BAKMADAN GEÇME!