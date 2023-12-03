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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

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#Dünya Engelliler Günü#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Dünya Engelliler Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 21:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında "Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek." ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek.

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#Dünya Engelliler Günü#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mesaj

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