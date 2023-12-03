Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek.