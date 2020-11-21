Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! 'Diyalog ve diplomasi kapımızı kapatmadık'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarından satır başları:



Libya Milli Mutabakat Hükümeti'ne sağladığımız eğitim ve danışmanlık desteği ülkenin daha fazla iç savaşa sürüklenmesini engelledi. Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin önemi bulunuyor.

Doğu Akdeniz'deki her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasını elbette hoş göremeyiz. AB'nin birlik içi dayanışma adı altında Doğu Akdeniz'de kendi haklarımızı, hem de Kıbrıs Türkleri'nin menfaatlerini korumak için arama ve sondaj faaliyetlerine dair ithamları tarihle, hukukla, gerçeklerle bağdaşmıyor.





"DİYALOG VE DİPLOMASİYE ASLA KAPIMIZI KAPATMADIK"



Çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Diyalog ve diplomasiye asla kapımızı kapatmadık, kapatmayacağız. Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut sorunların aşılması için her zaman yapıcı tutum sergilemiştir. NATO Genel Sekreteri'nin girişimiyle ülkemizle Yunanistan arasında NATO çatısı altında gerçekleşen ayrıştırma görüşmelerine aktif bir şekilde katılım sağladık. Sonuncusu 4.5 yıl önce gerçekleşen istikşafi görüşmeler sürecinin yeniden başlatılması konusunda mutabakata vardık.