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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Umman Sultanı#El-Said
Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Umman Sultanı el-Sayid ile yapılan görüşme için şu açıklamaları yaptı:

Görüşmede, Türkiye-Umman ilişkileri güçlendirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Umman'la iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM BİN HAMAD ES-SANİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgeye dair konularda yakın iş birliği ve diyalog içinde olma kararlılığını yineledi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Umman Sultanı#El-Said

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