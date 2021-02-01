Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yeni Anayasa açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona ermesinden sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Anayasa için Cumhur İttifakı ortağımızla görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir.

Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir Anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla uzlaşırsak yeni Anayasa için harekete geçebiliriz."