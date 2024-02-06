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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan depremzede aileye ziyaret

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Depremzede Aile#Kahramanmaraş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan depremzede aileye ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 20:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti. Erdoğan’ın ziyaret ettiği aile, mutlu olduklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında depremde kocası Mustafa’yı oğulları Osman’ı ve Halil İbrahim’i kaybeden Aliye Üzüm’ü ziyaret etti. Erdoğan’a ziyaretinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, çocuklarla sohbet etti.

Erdoğan’ın ziyaret ettiği Aliye Üzüm, "Deprem oldu. Uyandığımda çok kötü sallanıyordu. Tavanlar kırılmaya başlamıştı. Eşimde ‘Allah, Allah’ diye bağırıyordu. Bu sefer gerçek bir deprem olduğunu anlamıştım. Bağırarak gözlerimi kapattım ve uyandığımda enkazdaydım. Eşim üstümdeydi. Dünyamız başımıza yıkılmış. Enkazda 7 saat kaldım. 7. saatte çıktım. Eşim hiç konuşmadı sonrasında hayatını kaybettiğini anladım” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan depremzede aileye ziyaret

Tedavisi için Ankara’ya gittiğini aktaran Üzüm, “Eşimi, 2 oğlumu kaybettim. Depremden konuştuk. Ayrıca koruyucu aile olduğum için çocuklardan konuştuk. Evin verilme süreçlerini konuştuk. Kuran-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanımız dua etti. Gönlümüzü aldı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan depremzede aileye ziyaret

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Depremzede Aile#Kahramanmaraş

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