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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cemevine ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Muharrem Ayı#İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğandan cemevine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 23:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem ayının 10. gününde Ali Baba Sultan Cemevi'nde, Alevi Dedeleri ile iftarda buluştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10. gününde İstanbul Pendik'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nde, Alevi Dedeleri ile iftarda bir araya geldi.

Ziyaretle ilgili AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Veli Arslan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile, Muharrem ayımızın 10. gününde, İnsanların ve toplumun gönlünde sevgi, hoşgörü ve paylaşım tohumlarını yeşertmiş, aşkın ve hakikatin ışığı olan çerağı uyandırmış. Pirimiz ecdadımız Ali Baba Sultan Cemevi’nde canlarımız ile buluştuk. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehitlerinin ruhu şâd olsun" dedi.

Ziyaretten kareler;

Cumhurbaşkanı Erdoğandan cemevine ziyaret

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğandan cemevine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğandan cemevine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğandan cemevine ziyaret

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#Recep Tayyip Erdoğan#Muharrem Ayı#İstanbul

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