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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aşure Günü' paylaşımı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Muharrem Ayı#Aşure Günü
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Aşure Günü paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 15:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Aşure Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin Aşure Günü'nü tebrik ediyor, Muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin ve İslam âleminin Aşure Günü'nü tebrik ediyor, Muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.

Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yâd ediyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Muharrem Ayı#Aşure Günü

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