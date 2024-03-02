Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Denis Becirovic, Zeljko Komsic ve Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Bosna-Hersek ilişkileri, bölgesel konular ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bosna-Hersek'in birlik, huzur ve istikrarının korunması ve iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin bu konularda kararlı, samimi ve yapıcı katkılarının artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ticaret hacminin artması için atılan adımların ve her alanda işbirliklerinin devam edeceğini belirtti.

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ERDOĞAN, MADAGASKAR CUMHURBAŞKANI ANDRY RAJOELİNA İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, daha sonra Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ve Madagaskar arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Madagaskar arasında ekonomi başta olmak üzere birçok iş birliği alanı bulunduğunu ve bunların geliştirilmesi için gayretlerin artarak devamının iki ülkenin de çıkarına olduğunu ifade etti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

Görüşmede "Türkiye Cumhuriyeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" da imzalandı.

Erdoğan, Diplomasi Forumu vesilesiyle Antalya'da bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.