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HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara’nın başkent oluşunun 97’nci yıl dönümü mesajı
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DHA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 23:14 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara’nın başkent oluşunun 97’nci yıl dönümü mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara’nın başkent oluşunun 97’nci yıl dönümü mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın başkent oluşunun 97’nci yıl dönümüne özel mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda Ankara’nın, Milli Mücadele döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşasında tarihi bir rol oynadığının altını çizdi. Erdoğan, açıklamasında "Ankara, bugün de başta milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz olmak üzere kritik kamu kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yaparak ülkemiz için önemli konumunu sürdürmektedir" dedi. Ankara’nın, başkent olmasıyla birlikte günden güne geliştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın önde gelen başkentleri arasına girdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında "Bu onurlu ve anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, Ankara’nın başkent ilan edilişinin yıl donumunum kutluyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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