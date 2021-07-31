MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 23:01 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesi ile görüşerek, taziye dileklerini iletti.

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Akdemir'in babası Ali Akdemir ve diğer aile üyeleriyle çekilen fotoğraflarına yer verildi.

MOTOSİKLETİ KAZA YAPTI

25 yaşındaki Şahin Akdemir, 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra, bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi