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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Adnan Menderes Müzesi’ni görün' tavsiyesi

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Adnan Menderes Demokrasi Müzesi#Süleyman Soylu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Adnan Menderes Müzesi’ni görün tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop’ta gerçekleştirilen İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’na telekonferans yoluyla katılarak, Aydın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak telekonferans ile toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinoplulara Adnan Menderes Müzesi’nden bahsederek, herkesin müzeyi görmesini tavsiye etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop’ta gerçekleştirilen İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’na telekonferans yoluyla katıldı. Bakan Soylu’yu arayarak telekonferans ile toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinoplulara Adnan Menderes Müzesi’nden bahsederek, herkesin müzeyi görmesini tavsiye etti.

Erdoğan, Aydın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

“Süleyman Bey ile Aydın'daydık. Aydın'da muhteşem toplantılar yaptık. Gerek yapılan toplu açılış töreni ki, bu toplu açılış töreninde de meydanda 30 bini aşkın vatandaşımızla orada bir aradaydık. Orada da il danışma meclisimiz gerçekten çok büyük coşku ile gerçekleşti. Ardından Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını yaptık. Bu müze açılışı da yine çok çok önemliydi. Temenni ederim, sizler de inşallah fırsat bulduğunuzda bu müzeyi yerinde görme imkanı yaşarsanız.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakHaberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın övgülerinin kendilerini onurlandırdığını ifade eden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ise, “Cumhurbaşkanımızın övgülerine mazhar olmak, hemşehrilerimize ve bizlere onur vermiştir. Emeği geçen tüm teşkilatımıza ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize hizmet yolunda, dün olduğu gibi bugün ve yarın da inandığı yolda yürümeye sevdalı teşkilat mensuplarımızla ve kıymetli hemşehrilerimizin sevgi, teveccüh ve duaları ile birlikte 2023 hedeflerimize doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde ‘Durmak Yok, Yola Devam’” dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Adnan Menderes Demokrasi Müzesi#Süleyman Soylu

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