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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#5 Haziran Dünya Çevre Günü#İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısı ile yayımladığı mesajda, ''Çevrenin ve doğanın korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum" çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Tabiatın korunmasında her adımın kıymetli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayileşmenin yaygınlaşması, teknolojinin ilerlemesi ve insan kaynaklı sebepler doğa ve çevre üzerinde ne yazık ki tahribat düzeyinde etkilerde bulunmaktadır" dedi.

Tüketim alışkanlıklarındaki aşırılıkların, çevreye ve doğaya karşı duyarsızlıların uzun vadede insanoğluna en büyük zararı vereceğini ifade eden Erdoğan, "Bütün bir insanlık olarak acil şekilde harekete geçerek, sorunu çok yönlü bir yaklaşımla ele almak ve çözümler üretmek zorundayız" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
daha fazla video içinCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK AĞAÇLANDIRMA KAMPANYASINI BAŞLATTIK"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

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Türkiye olarak doğanın tahribatının önüne geçmek, tabiatla ilişkimizi en duyarlı hale getirmek için medeniyetimizin bizlere öğrettiği hassasiyetle adımlarımızı attık ve atmaya devam ediyoruz.

"Her alanda olduğu gibi çevre konusunda da asırlık yatırımları 20 yıla sığdırdık.

Bu dönemde doğayı korumaya, çevre kirliliğini önlemeye yönelik etkili birçok düzenlemeyi ve uygulamayı hayata geçirdik.

Yeşil kalkınma devrimine uygun yapısal dönüşümlerimizi hem mevzuat değişiklikleri hem de somut projeler bakımından hızlandırdık.

Çevre dostu yaklaşımları her zaman destekledik, daha yaşanabilir şehirlerin inşasına öncülük ettik, yenilenebilir enerjiyi önceleyerek enerji çeşitliliğini sağladık, orman varlığını artırmak için Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma kampanyasını başlattık.

'81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi' hedefimiz doğrultusunda 450 projenin yapımına başladık ve her şehrimizde vatandaşlarımızı Millet Bahçeleriyle buluşturmayı sürdürüyoruz.

2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizi dünyaya ilan ederek doğanın korunması konusundaki samimiyetimizi ortaya koyduk.

Gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmak için gayret göstermeye devam ediyoruz.

Dünya Çevre Günü vesilesiyle vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa bir kez daha yaşadığımız dünyanın bize gelecek nesillerin emaneti olduğunu hatırlatıyor, çevrenin ve doğanın korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#5 Haziran Dünya Çevre Günü#İstanbul

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