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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#17 Ağustos#Deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 17 Ağustos paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 20:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

17 Ağustos 1999 Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum.

Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#17 Ağustos#Deprem

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