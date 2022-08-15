Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 11 milyon ‘21’inci yıl’ mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Kuruluş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 11 milyon ‘21’inci yıl’ mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 07:00

AK Parti’nin 21’inci yıl kutlamaları başlıyor. Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 milyon teşkilat mensubuna cep telefonu mesajı gönderecek, 81 ilde açık hava tanıtımları yapılacak...

Haberin Devamı

AK Parti’nin kuruluşunun 21’inci yılı etkinlikleri kapsamında ATO Congresium’da bir basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, etkinliklerle ilgili şu bilgileri verdi:

ANA SLOGAN: BİR OLDUK 21 OLDUK

“Partimizin kuruluş yıldönümünü, yalnızca pazartesi (bugün) gerçekleştireceğimiz etkinliklerle kutlamayacağız. Cumhurbaşkanımız tarafından yaklaşık 11 milyon teşkilat mensubumuzun telefonlarına bir mesaj gönderilecek. 81 ilimizde açık hava tanıtım çalışmaları yapıldı, billboard’larda partimizin kuruluş yıldönümünü nedeniyle, birlik ve beraberliğin ön planda tutulduğu ‘Bir olduk 21 olduk’ sloganımız ve Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla birlikte aldığı doğal fotolar kullanıldı.

ZAMAN TÜNELİ KURULACAK

ATO’nun fuaye alanında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatından bazı kritik kesitlerin yer aldığı, AK Parti’nin geçmişinde karşılaştığı bazı engeller ve hayata geçirdiği hizmetlerin anımsatıldığı iki adet ‘Zaman Tüneli’ olacak. Kurulacak stantta VR gözlükler (Metaverse tekniği) ile ziyaretçileri hayata geçirdiğimiz önemli projelerin gösterildiği bir gezintiye çıkaracağız.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Kuruluş

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi