Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 11 milyon ‘21’inci yıl’ mesajı

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AK Parti’nin kuruluşunun 21’inci yılı etkinlikleri kapsamında ATO Congresium’da bir basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, etkinliklerle ilgili şu bilgileri verdi:

ANA SLOGAN: BİR OLDUK 21 OLDUK

“Partimizin kuruluş yıldönümünü, yalnızca pazartesi (bugün) gerçekleştireceğimiz etkinliklerle kutlamayacağız. Cumhurbaşkanımız tarafından yaklaşık 11 milyon teşkilat mensubumuzun telefonlarına bir mesaj gönderilecek. 81 ilimizde açık hava tanıtım çalışmaları yapıldı, billboard’larda partimizin kuruluş yıldönümünü nedeniyle, birlik ve beraberliğin ön planda tutulduğu ‘Bir olduk 21 olduk’ sloganımız ve Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla birlikte aldığı doğal fotolar kullanıldı.

ZAMAN TÜNELİ KURULACAK

ATO’nun fuaye alanında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatından bazı kritik kesitlerin yer aldığı, AK Parti’nin geçmişinde karşılaştığı bazı engeller ve hayata geçirdiği hizmetlerin anımsatıldığı iki adet ‘Zaman Tüneli’ olacak. Kurulacak stantta VR gözlükler (Metaverse tekniği) ile ziyaretçileri hayata geçirdiğimiz önemli projelerin gösterildiği bir gezintiye çıkaracağız.”