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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a FIFA’dan özel forma

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#Şampiyonlar Ligi Finali#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Atatürk Olimpiyat Stadyumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a FIFA’dan özel forma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 07:00

İTALYA’nın Inter ve İngiltere’nin Manchester City takımları arasında oynanan final maçı öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dünya futbolunu yöneten iki ismi Atatürk Havalimanı’nda kabul etti. Erdoğan ilk olarak UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’le, ardından da FIFA Başkanı Gianni Infantino’yla görüştü. Gianni Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde “Erdoğan” ve “Futbol dünyayı birleştiri-yor” yazılı 23 numaralı forma ile kaptan pazu bandı hediye etti.

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Infantino ayrıca ev sahipliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürleri-ni iletti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Atatürk Havalimanı’nda görüştü. Yaklaşık 30 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. İki lider görüşme sonrası milli otomobil TOGG’a bindi. BAE Başkanı Al Nahyan TOGG’u sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisine milli otomobili tanıttı. 

ERDOĞAN TRİBÜNDEN İZLEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter’in İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki nefes kesen karşılaşmasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Inter Kulübü Başkanı Steven Zhang, Manchester City Kulübünün sahibi Şeyh Mansur, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tribünden izledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a FIFA’dan özel forma

‘TÜRKİYE MİSAFİRPERVERLİĞİNİ BİR KEZ DAHA KANITLADI’

Erdoğan, şampiyon Manchester City takımını, Twitter hesabından tebrik etti: “Türkiye’nin gözbebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul’umuzun ev sahipliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum. Türkiye’nin misafirperverliğini bir kez daha kanıtlayan, bu büyük organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”   

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#Şampiyonlar Ligi Finali#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Atatürk Olimpiyat Stadyumu

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