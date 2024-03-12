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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyükelçi#Güven Mektubu
Cumhurbaşkanı Erdoğana 5 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 17:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka, ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo’yu kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını takdimin ardından büyükelçileri tek tek kabul etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyükelçi#Güven Mektubu

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