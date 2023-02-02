Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 24 yıllık sürpriz

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kestel#Önder Tanır
Cumhurbaşkanı Erdoğana 24 yıllık sürpriz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 10:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Erdoğan’ın 19 Ocak 1999 tarihinde Kestel ziyareti sırasında çekilen fotoğrafını ve günün gazete manşetinin yer aldığı tabloyu kendisine hediye etti.

Haberin Devamı

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir ve AK Parti Kestel İlçe Teşkilatı, AK Parti Grup Toplantısı’na katılmak üzere Ankara’ya gitti. Grup toplantısına katılan heyet, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç ve AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlamlı bir hediye verdi. Erdoğan’a, 19 Ocak 1999 yılında Kestel’deki bir cemiyete katıldığı sırada çekilen fotoğrafı ve yerel bir gazetenin ‘Siyaset yapma yasağı bulunan T.Erdoğan Kestel’i salladı’ başlıklı gazete manşeti, Belediye Başkanı Önder Tanır ve Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç ve İlçe Başkanı Nesri Demir tarafından kendisine takdim edildi. Anlamlı hediye karşısında büyük mutluluk yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa heyeti ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberin Devamı

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarında şu sözlerle paylaştı: “AK Parti Bursa Milletvekillerimiz Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç ve İlçe Başkanımız Nesri Demir ile birlikte, Türkiye yüzyılının lideri, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘a, 16 Ocak 1999 yılında Kestel ilçemizi ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı ve yerel gazetenin manşet haberini takdim ederek yeniden Kestel’imize davet ettik. Dünya liderimizi Kestel’imizde bir kez daha ağırlamayı nasip et Ya Râbbi. Dosta güven, düşmana korku salan bir liderle aynı yolda yürüyoruz. Elhamdülillah”

Cumhurbaşkanı Erdoğana 24 yıllık sürpriz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kestel#Önder Tanır

BAKMADAN GEÇME!

6 SORU 6 YANIT | Ukraynada tanklar savaşın seyrini değiştirir mi Batının göndereceği tanklar neden önemli

6 SORU 6 YANIT | Ukrayna'da tanklar savaşın seyrini değiştirir mi? Batı'nın göndereceği tanklar neden önemli?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Terminatör filmindeki robot gerçek oldu

Terminatör filmindeki robot gerçek oldu!

#Terminatör
Dünyanın konuştuğu ölüm Şeytani plan polisi bile şaşırttı: Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk

Dünyanın konuştuğu ölüm! Şeytani plan polisi bile şaşırttı: 'Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk'

#ALMANYA